Выборы2019

Выборы

11:39 01.04.2019

По факту фальсификации избирательного протокола в Соломенском районе Киева возбудили дело

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Полиция г.Киева начали уголовное производство в связи с тем, что члены избирательной комиссии подписывали незаполненный протокол по итогам голосования на выборах президента Украины.

"В Соломенское управление полиции обратился официальный наблюдатель и сообщил, что на одном из избирательных участков члены избирательной комиссии подписали протокол до подведения итогов голосования, что противоречит порядку его проведения", - сообщает отдел коммуникации полиции г.Киеве в понедельник.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала данный факт, опросила все стороны, а также свидетелей инцидента.

"После получения объяснений и сбора необходимых материалов сведения о данном событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений", - сказано в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Теги: #киев #расследование #выборы #фальсификация
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