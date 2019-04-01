Выборы2019

Выборы

11:02 01.04.2019

Зеленский набирает 30,41%, Порошенко 16,29%, Тимошенко 13,10% - итоги обработки 65,13% протоколов ЦИК

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Кандидаты в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,41% и 16,29% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 65,13% протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на сайте ЦИК около 11.00 понедельника, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,10% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,59%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,05%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,92%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,14%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,31%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,66%.

Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Теги: #подсчет #цик #выборы
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