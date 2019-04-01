Нарушений на прошедших выборах президента Украины было меньше, чем во время выборов 2014 года – "Опора"

В гражданской сети "Опора" отмечают тенденцию к снижению количества нарушений избирательного законодательства в ходе прошедшего 31 марта голосования на выборах президента Украины в сравнении с выборами главы государства 2014 года.

"Мы отмечаем положительную тенденцию по сравнению даже с президентскими выборами 2014 года. То есть количественные показатели нарушений и их территориальная принадлежность, процентная репрезентация в пределах Украины меньше, чем мы фиксировали в 2014 году", - сообщила координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге в Киеве в понедельник.