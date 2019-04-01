Зеленский набирает - 30,1%, Порошенко – 15,7%, Тимошенко 13,3% - параллельный подсчет "Опоры"

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский на выборах президента Украины набирает 30,1% голосов избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко – 15,7%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,3%, свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов ОО "Гражданская сеть "Опора".

Как сообщила координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге в Киеве в понедельник, кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали 11,5%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,8% избирателей, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,9%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,5%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,1%.

По словам руководителя "Опоры", данные параллельного подсчета достаточно точные и возможная ошибка по трем указанным лидерам 1-го тура составляет соответственно 0,7% для В.Зеленского П. Порошенко и 0,4% - для Ю.Тимошенко.

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