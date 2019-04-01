Зеленский набирает - 30,1%, Порошенко – 15,7%, Тимошенко 13,3% - параллельный подсчет "Опоры"

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК
Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК
Нарушений на прошедших выборах президента Украины было меньше, чем во время выборов 2014 года – "Опора"
Акции украинских компаний на международных биржах спокойно отреагировали на результаты 1-го тура президентских выборов
В штабе Зеленского констатируют отсутствие системных нарушений на выборах, но указывают на организационные проблемы
Зеленский набирает 30,41%, Порошенко 16,29%, Тимошенко 13,10% - итоги обработки 65,13% протоколов ЦИК
Нарушений на прошедших выборах президента Украины было меньше, чем во время выборов 2014 года – "Опора"
День голосования выборов президента и прошедшая ночь прошли без системных нарушений, и стоит начинать готовится ко второму туру - ЦИК
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