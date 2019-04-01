Выборы2019

Выборы

10:37 01.04.2019

ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ - 30,1%, ПОРОШЕНКО – 15,7%, ТИМОШЕНКО 13,3% - ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПОДСЧЕТ "ОПОРЫ"

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Теги: #молния
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