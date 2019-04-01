Окружной суд завершил рассмотрение по существу иска Коломойского о национализации ПриватБанка, следующее заседание 2 апреля

Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела по существу по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ), Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о национализации ПриватБанка, указано в сообщении суда в понедельник.

"В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв и предоставлено время сторонам для подготовки к судебным прениям. Следующее заседание состоится 2 апреля", – отмечается в релизе.

Суд напоминает, что после судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения по делу.

Согласно сообщению, среди ряда исковых требований истец, в частности, просит суд признать противоправными и отменить решение правления НБУ об отнесении ПриватБанка к категории неплатежеспособных, решение об утверждении предложения НБУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также решение ФГВФЛ о введении временной администрации в банк.