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10:19 01.04.2019

Данные параллельного подсчета в штабе Порошенко почти не отличаются от показателей Национального экзит-пола

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Данные параллельного подсчёта голосов в избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко практически не отличаются от данных Национального экзит-пола, заявляет народный депутат, член избирательного штаба П.Порошенко Максим Саврасов.

"Данные параллельного подсчета голосов не сильно отличаются от данных Национального экзит-пола", - сказал М.Саврасов на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, в ходе параллельного подсчета голосов штаб кандидата в президенты обработал 99,9% протоколов по Украине. 29607 протоколов уже отработаны, приблизительно 300 протоколов ещё остаются в работе.

"Владимир Зеленский - 29,8%, Петр Порошенко - 16,2%, Юлия Тимошенко - 13,4%, Юрий Бойко - 11,4% голосов, Анатолий Гриценко - 6,8%" – озвучил цифры народный депутат.

Согласно данным Национального экзит-пола (на 20:00 31 марта) шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,6%, действующий глава государства П.Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 14,2%.

Теги: #подсчет #порошенко #штаб
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