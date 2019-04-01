Результаты экзит-полов Бойко оказались ниже на 20% его реальной поддержки, считают в штабе кандидата

Обнародованные по итогам первого тура выборов президента Украины данные экзит-полов в части поддержки кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардепа Юрия Бойко были на 20% ниже его настоящего результата, заявил однопартиец кандидата на пост главы государства Нестор Шуфрич.

"У нас есть результаты (параллельного подсчета голосов штаба – ИФ) обработки 93% голосов. И мы уже сегодня можем говорить, что экзит-пол не совсем точные, результаты Юрия Анатолиевича Бойко занижены на 20%, результаты президента (Петра Порошенко - ИФ) - завышены на 20%", - приводятся слова Н.Шуфрича в понедельник на странице "Оппоблока" в соцсети Фейсбук.

По его словам, "Юрий Бойко набирает около 11,5%, а не 9,7% - средний показатель вчерашних экзит-полов".

В Украине в воскресенье, 31 марта, прошел первый тур очередных выборов президента страны. По итогам обработки 55,5% протоколов ЦИК шоумен Владимир Зеленский набирает 30,25% голосов избирателей, П.Порошенко - 16,54%, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,09%, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,51%.

Между тем, три из четырех обнародованных вечером 31 марта экзит-полов действительно показывали, что за В.Бойкой отдали свои голоса 9,7% избирателей. Еще один экзит-пол дал Ю.Бойко 10% голосов.

При этом еще после обнародования предварительных результатов экзит-полов кандидат в президенты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" заявил журналистам, что рассчитывает пройти во второй тур президентских выборов за счет избирателей, отказавшихся участвовать в экзит-полах.

"Мы уверены, что при подсчете голосов мы будем иметь дополнительные резервы. Примерно 20% людей отказывались отвечать, за кого они голосовали, и мы считаем, что там как раз наши голоса", - заявил Ю.Бойко на брифинге в своем штабе в воскресенье в Киеве.