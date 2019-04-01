Бойко лидирует в двух областях Украины, Порошенко в трех, Зеленский в остальных – ЦИК по итогам обработки 56,18% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в г.Киеве и 19 из 24 областей Украины, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 56,18% протоколов.

При этом во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях лидирует действующий глава государства Петр Порошенко (37,22%, 22,12% и 24,55% соответственно), а в Донецкой и Луганской - кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко (35,06% и 39,31%% соответственно).

В Винницкой области за В.Зеленского проголосовали 22,09% избирателей, за П.Порошенко – 21,96%.

В Волынской области за В.Зеленского 21,14%, за П.Порошенко 19,83%.

В Днепропетровской области В.Зеленского поддержали 44,98% избирателей, действующего главу государства – 8,07% , в Донецкой области – 25,13% (В.Зеленский) и 19,97% (П.Порошенко), в Житомирской – 28,01% (В.Зеленский) и 15,84% (П.Порошенко), в Закарпатской – 39,74% (В.Зеленский) и 10,94% (П.Порошенко), в Запорожской – 39,45% (В.Зеленский) и 8,64% (П.Порошенко).

В Ивано-Франковской области за В.Зеленского проголосовали 15,86%. В Киевской, Кировоградской и Луганской – 29,84%, 34,85% и 26,37% соответственно. За П.Порошенко в Киевской области – 17,07%, Кировоградской - 11,47% и Луганской – 8,16% соответственно.

Во Львовской области В.Зеленского поддержали 11,74%, П.Порошенко – 37,22%.

В Николаевской области - 41,27% (В.Зеленский), П.Порошенко (9,26%).

Одесская область: 42,22% поддержали В.Зеленского, 9,08% - П.Порошенко.

В Полтавской области В.Зеленский получил 35,22% голосов избирателей, П.Порошенко – 10,64%.

Ровенская область: В.Зеленский (23,38%), П.Порошенко (23,31%).

Сумская область: В.Зеленский (33,4%), П.Порошенко (10,81%).

В Тернопольской области за В.Зеленского проголосовали 14,57%, П.Порошенко –24,55%.

В Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях – 36,34%, 37,36%, 23,8%, 30,32%, 30,68% и 25,84% соответственно. За П.Порошенко – 8,68%, 12,32%, 16,57%, 12,15%, 14,35% и 12,61% соответственно.

В Киеве за В.Зеленского проголосовали 27,3%, за П.Порошенко – 25,32%.