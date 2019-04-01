Выборы2019

Выборы

08:37 01.04.2019

Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК

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Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петром Порошенко набирают 30,2 и 16,64% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 50,36% протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,08% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,53%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,11%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,93%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,12%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,21%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,66%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,6%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "УКРОП" Александра Шевченко – 0,53%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,23% избирателей.

Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.

Теги: #результаты #цик #выборы
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