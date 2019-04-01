Выборы2019

Выборы

08:34 01.04.2019

ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 30,2%, ПОРОШЕНКО 16,64%, ТИМОШЕНКО 13,08% ПО ИТОГАМ ОБРАБОТКИ 50,36% ПРОТОКОЛОВ – ЦИК

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Теги: #молния
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