Новая эра в Японии будет называться Рэйва – правительство

Новая эра в Японии с вступлением на престол наследного принца Нарухито будет носить имя Рэйва, сообщил в понедельник генеральный секретарь японского правительства Есихидо Суга.

Кабинет министров, заслушав мнения экспертов из различных областей, глав и заместителей председателей обеих палат парламента, а также всех министров, утвердил постановление правительства о переходе от нынешнего названия "Хэйсэй" - эра установления мира к имени "Рэйва" - эра побуждения к миру.

По словам генсека кабмина, источником для названия новой эры послужила старейшая и наиболее почитаемая антология японской поэзии "Манъесю".

Теперь свое заявление должен сделать премьер-министр Японии Синдзо Абэ. На пресс-конференции он объяснит, какой смысл заложен в название новой эры, а также причины, по которым было выбрано именно это имя.

Император Акихито подпишет постановление правительства уже во второй половине дня 1 апреля. Имя новой эры вступит в силу ровно в 12:00 1 мая, в день, когда наследный принц Нарухито станет новым императором.

Отмечается, что изменение названия эпохи является важным событием в Японии, так как название используется при чеканке монет, производстве календарей, а также в официальных документах.

С учетом того влияния, которое это изменение окажет на жизнь представителей общественности, было решено, что название новой эры будет объявлено до отречения императора от престола и вознесения на трон наследного принца.

125-й японский император Акихито в августе 2016 года в специальном обращении к народу выразил желание передать свой трон сыну. В следующем году комиссия по делам императорской семьи приняла законодательство, позволяющее первому за 200 лет императору покинуть престол.

Таким образом, днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника - 1 мая 2019 года.