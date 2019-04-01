Обработка 86,13% в заграничном округе: Наибольшая поддержка Порошенко зафиксирована в Швейцарии, Зеленского – в Катаре

Действующий президент Украины Петр Порошенко на заграничном избирательном округе получил наибольшую поддержку (в процентном соотношении) в Швейцарии, другой кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский – в Катаре, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Согласно результатам подсчета 100% протоколов, П.Порошенко набрал больше всего голосов в Швейцарии (60,09%, или 426 избирателей), Норвегии (59,33%, или 209 избирателей), Таиланде (57,73%, или 97), Ирландии (57,53%, или 325), Австралии (55,2%, или 125 избирателей), Черногории (53,6%, или 97). В Объединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии П.Порошенко поддержали 52,46%, или 1260 избирателей, в Дании - 52,4%, или 458, Индии - 51,72%, или 58, Южноафриканской республике - 50,68%, или 73 избирателей.

У В.Зеленского поддержка выше всего (в процентах) среди избирателей в Катаре (49,03%, или 104 голоса), Туркменистане (46,75%, или 77), Киргизии (44,18%, или 43), Латвии (43,44%, или 732), Беларуси (41,02%, или 1053), Словакии (40,41%, или 532), Перу (39,7%, или 68), Армении (37,83%, или 148), Демократической республике Конго (37,25%, или 255), Грузии (36,39%, или 283), Сербии (35,94%, или 153), Иордании (35,59%, или 177), на Кубе (35,00%, или 100), Бразилии (33,33%, или 24), Венгрии (32,26%, или 468).

За кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 35,54%, или 1145 избирателей в Молдове, а также 33,2%, или 1252 избирателя в Эстонии.

В то же время на сайте ЦИК нет данных о результатах голосования украинцев на избирательных участках в США, Канаде и Мексике.

Данные приводятся по результатам обработки 86,13% бюллетеней в заграничном избирательном округе.