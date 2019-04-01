ЦИК обработала более 25% протоколов - Зеленский и Порошенко набирают 30% и 16,8%

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,03% и 16,96% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 25,01% протоколов.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,28% избирателей.

Кандидату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрию Бойко отдали голоса 11,32%, лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко – 7,02%, экс-главе СБУ Игоря Смешко – 5,93%, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко - 5,2%, кандидату от партии "Оппозиционный блок" Александру Вилкулу – 4,13%, кандидату от партии "Свобода" Руслану Кошулинскому – 1,66%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,62%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "УКРОП" Александра Шевченко – 0,52%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко – 0,23%.

Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.