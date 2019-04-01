Окончательные данные ЦИК о явке на президентских выборах в Украине: 63,52%

Явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Менее 60% явка зафиксирована в Донецкой (59,51%), Закарпатской (46,99%), Луганской (56,76%), Одесской (58,44%), Херсонской (57,65%), Черновицкой (56,07%) областях.

Менее средней явка была также в Ивано-Франковской (61,83%), Кировоградской (61,96%), Николаевской (60,2%) и Черкасской (63,14%) областях.

Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

В остальных областях явка была также выше средней: в Винницкой (65,06%), Днепропетровской (65,96%), Житомирской (64,56%), Запорожской (64,37%), Киевской (66,49%), Полтавской (65,82%), Ровенской (64,94%), Сумской (64,46%), Тернопольской (66,1%), Харьковской (64,53%), Хмельницкой (65,08%) и Черниговской (65,35%) областях.