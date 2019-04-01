Выборы2019

Выборы

04:06 01.04.2019

Окончательные данные ЦИК о явке на президентских выборах в Украине: 63,52%

1 мин читать

Явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Менее 60% явка зафиксирована в Донецкой (59,51%), Закарпатской (46,99%), Луганской (56,76%), Одесской (58,44%), Херсонской (57,65%), Черновицкой (56,07%) областях.

Менее средней явка была также в Ивано-Франковской (61,83%), Кировоградской (61,96%), Николаевской (60,2%) и Черкасской (63,14%) областях.

Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

В остальных областях явка была также выше средней: в Винницкой (65,06%), Днепропетровской (65,96%), Житомирской (64,56%), Запорожской (64,37%), Киевской (66,49%), Полтавской (65,82%), Ровенской (64,94%), Сумской (64,46%), Тернопольской (66,1%), Харьковской (64,53%), Хмельницкой (65,08%) и Черниговской (65,35%) областях.

Теги: #явка #выборы #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:32 01.04.2019
ЦИК обработала 30,52% протоколов: лидирует Зеленский – 30,18%, отрыв Порошенко от Тимошенко составляет 3,4%

ЦИК обработала 30,52% протоколов: лидирует Зеленский – 30,18%, отрыв Порошенко от Тимошенко составляет 3,4%

05:05 01.04.2019
Почти 11 млн избирателей не участвовали в выборах президента Украины

Почти 11 млн избирателей не участвовали в выборах президента Украины

04:50 01.04.2019
На заграничном избирательном округе по итогам обработки 73% бюллетеней лидируют Порошенко и Зеленский

На заграничном избирательном округе по итогам обработки 73% бюллетеней лидируют Порошенко и Зеленский

04:43 01.04.2019
ЦИК обработала более 25% протоколов - Зеленский и Порошенко набирают 30% и 16,8%

ЦИК обработала более 25% протоколов - Зеленский и Порошенко набирают 30% и 16,8%

03:55 01.04.2019
Президент Турции Эрдоган декларировал победу своей партии на выборах в местные органы власти

Президент Турции Эрдоган декларировал победу своей партии на выборах в местные органы власти

03:52 01.04.2019
Данные почти 20% протоколов: Зеленский 30%, Порошенко 16,75%, Тимошенко 13,37%

Данные почти 20% протоколов: Зеленский 30%, Порошенко 16,75%, Тимошенко 13,37%

03:41 01.04.2019
Полиция возбудила уголовные дела по факту кражи бюллетеня и использования ручек с исчезающими чернилами

Полиция возбудила уголовные дела по факту кражи бюллетеня и использования ручек с исчезающими чернилами

03:32 01.04.2019
Бойко лидирует в двух областях Украины, Порошенко в трех, Зеленский в остальных – ЦИК по итогам обработки 14,7% протоколов

Бойко лидирует в двух областях Украины, Порошенко в трех, Зеленский в остальных – ЦИК по итогам обработки 14,7% протоколов

02:59 01.04.2019
13.5% протоколов: Зеленский - 30%, Порошенко – 16,7%, Тимошенко – 13,49%

13.5% протоколов: Зеленский - 30%, Порошенко – 16,7%, Тимошенко – 13,49%

02:08 01.04.2019
В Минюсте напомнили о необходимости повторной регистрации избирателей, которые меняют место голосования

В Минюсте напомнили о необходимости повторной регистрации избирателей, которые меняют место голосования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

Саакашвили объяснил, почему не вернется в Украину 1 апреля

Зеленский и Порошенко набирают 29,5% и 17% – ЦИК обработала более 9% протоколов

Полиция будет обеспечивать безопасность во время подсчета голосов всю ночь - Фацевич

В штабе Зеленского позитивно оценивают работу избиркомов

Гройсман о втором туре выборов президента: Ми неоднократно разочаровывались, нельзя это допустить снова

По результатам обработки 2,1% протоколов в лидерах остаются Зеленский и Порошенко

На заграничном избирательном округе лидируют Порошенко и Зеленский –30,7% протоколов

Явка на президентских выборах в Украине составила 63,48% - ЦИК

Большой договор между Украиной и РФ прекратил действие

В штабе Тимошенко получили данные почти 64% протоколов, их кандидат на втором месте

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА