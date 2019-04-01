Бойко лидирует в двух областях Украины, Порошенко в трех, Зеленский в остальных – ЦИК по итогам обработки 14,7% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в Киеве и 19 из 24 областей Украины, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 13,49% протоколов.

При этом во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях лидирует действующий глава государства Петр Порошенко (38,37%, 22,79% и 24,71% соответственно), а в Донецкой и Луганской - кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко (33,5 и 36,85% соответственно).

В Винницкой области за В.Зеленского проголосовали 22,62% избирателей, за П.Порошенко – 19,96%.

В Волынской области за В.Зеленского 20,98%, за П.Порошенко 20,22%.

В Днепропетровской области В.Зеленского поддержали 45,15% избирателей, действующего главу государства - 7,94% , в Донецкой области – 25,79% (В.Зеленский) и 15,62% (П.Порошенко), в Житомирской – 26,78% (В.Зеленский) и 15,54% (П.Порошенко), в Закарпатской – 39,77% (В.Зеленский) и 10,05% (П.Порошенко), в Запорожской – 38,26% (В.Зеленский) и 8,35% (П.Порошенко).

В Ивано-Франковской области за В.Зеленского проголосовали 15,97%. В Киевской, Кировоградской и Луганской – 28,89%, 32,04% и 27,5% соответственно, за П.Порошенко – 16,73%, 11,73% и 10,01% соответственно.

Во Львовской области В.Зеленского поддержали 11,72%, П.Порошенко – 8,46%.

В Николаевской области - 41,53% (В.Зеленский), П.Порошенко (8,46%).

Одесская область: 34,85% поддержали В.Зеленского, 9,27% - П.Порошенко.

В Полтавской области В.Зеленский получил 24,09% голосов избирателей, П.Порошенко – 10,74%.

Ровенская область: В.Зеленский (24,09%), П.Порошенко 23,4%.

Сумская область: В.Зеленский (34,25%), П.Порошенко (11%).

В Тернопольской области за В.Зеленского проголосовали 13,93%. В Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях – 36,09%, 36,2%, 22,87%, 29,49%, 30,27% и 24,76% соответственно. За П.Порошенко – 8,76%, 12,51%, 16,32%, 12,17%, 11,73% и 12,17% соответственно.

В Киеве за В.Зеленского проголосовали 27,4%, за П.Порошенко – 24,82%.