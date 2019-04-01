13.5% протоколов: Зеленский - 30%, Порошенко – 16,7%, Тимошенко – 13,49%

По итогам обработки 13,49% протоколов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 29,99% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко 16,65%.

Лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,49% избирателей, сообщается на сайте ЦИК.

За кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 11,45%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 6,83%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,75%, за экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,40%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,23%, от партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,64%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,64%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "УКРОП" Александра Шевченко – 0,51%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко – 0,22%.

Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.