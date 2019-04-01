Выборы2019

Выборы

02:08 01.04.2019

В Минюсте напомнили о необходимости повторной регистрации избирателей, которые меняют место голосования

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Для участия во втором туре президентских выборов 21 апреля необходимо за 5 дней повторно зарегистрироваться в избирательных комиссиях с соответствующим заявлением о смене места голосования, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее, чем за 5 дней вам нужно будет еще раз обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования", - написал П.Петренко в Twitter.

Он отметил, что достаточно много украинцев живут не по месту регистрации.

"Задача государства - дать возможность таким гражданам проголосовать с максимальным комфортом", - добавил он.

Теги: #избиратели #регистрация #выборы
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