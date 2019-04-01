Зеленский и Порошенко набирают 29,5% и 17% – ЦИК обработала более 9% протоколов

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 29,48% и 16,96% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 9,12% протоколов.

Согласно тем же данным, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,87% избирателей.

За кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 11,08%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 6,88%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,77%, за экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,66%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,03%, от партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,67%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,68%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "УКРОП" Александра Шевченко – 0,52%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко – 0,22%.

Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,16% избирательных бюллетеней.