Полиция будет обеспечивать безопасность во время подсчета голосов всю ночь - Фацевич

Оперативные штабы полиции будут обеспечивать безопасность во время подсчета голосов после выборов президента Украины всю ночь, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По словам заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича, цель работы правоохранителей - обеспечение безопасности в ходе подсчета голосов.

"Ваша задача - возьмите под жесткий контроль обеспечение безопасности во время подсчета голосов, недопущение провокаций, срыва подсчета голосов, реагирование на заявления и сообщения", - указал А.Фацевич.

Он также отметил, что еще одним вопросом является обеспечение перевозки избирательных бюллетеней и протоколов в окружные избирательные комиссии.

"Должна быть соблюдена процедура. Полицейские должны обеспечить законность транспортировки бюллетеней", - добавил замглавы Нацполиции.