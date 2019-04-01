В штабе Зеленского позитивно оценивают работу избиркомов

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского позитивно оценивает работу избирательных комиссий, заявил главный юрист штаба Вадим Галайчук.

"В целом наша оценка работы комиссий и УИК, и ОИК хорошая, учитывая то, в каких условиях работали комиссии... наша общая оценка работы комиссий - хорошо. Мы продолжаем обрабатывать отчеты, которые продолжают присылать наши наблюдатели", - сказал он на брифинге в штабе в Киеве.

По словам юриста, было немало технических нарушений, которые не имели особого влияния на результаты выборы.

"Если на участке гражданину, который не имел на это право, выдавали бюллетень или по два бюллетеня в одни руки, то такие нарушения обязательно фиксировались, о них обязательно сообщалось представителям правоохранительных органов на участке", - рассказал В.Галайчук.

По словам эксперта, проблема номер один была со списками избирателей, когда многие приходили голосовать и не находили свою фамилию в списках.