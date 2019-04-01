Гройсман о втором туре выборов президента: Ми неоднократно разочаровывались, нельзя это допустить снова

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что первый тур президентских выборов засвидетельствовал демократичность волеизъявления, во втором туре нельзя допустить разочарования.

"Завершился первый тур выборов президента Украины. Мы показали всему миру, а главное сами себе, что Украина является демократической страной. Все имели возможность прийти и отдать свой голос по зову сердца и ума", - написал глава правительства на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что высокая явка избирателей - не просто цифра. "Украинцы имели желание прийти на выборы и отдать свой голос. С пониманием, что построить будущее мы можем только вместе", - добавил В.Гройсман.

Говоря о втором туре, он указал на важность того, чтобы программы и планы кандидатов были реалистичными, а "выбор, который мы сделаем, совпадал с нашими желаниями и взглядами". "Мы не один раз разочаровывались, и это невозможно допустить снова", - подчеркнул премьер.

В.Гройсман также отметил: "Как глава правительства я говорил, что моя главная задача перед первым туром - обеспечить стабильность в стране. Я повторю это и сейчас: для меня главное - обеспечить стабильность во время избирательной кампании и на будущее".