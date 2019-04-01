Выборы2019

Выборы

00:54 01.04.2019

Гройсман о втором туре выборов президента: Ми неоднократно разочаровывались, нельзя это допустить снова

1 мин читать

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что первый тур президентских выборов засвидетельствовал демократичность волеизъявления, во втором туре нельзя допустить разочарования.

"Завершился первый тур выборов президента Украины. Мы показали всему миру, а главное сами себе, что Украина является демократической страной. Все имели возможность прийти и отдать свой голос по зову сердца и ума", - написал глава правительства на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что высокая явка избирателей - не просто цифра. "Украинцы имели желание прийти на выборы и отдать свой голос. С пониманием, что построить будущее мы можем только вместе", - добавил В.Гройсман.

Говоря о втором туре, он указал на важность того, чтобы программы и планы кандидатов были реалистичными, а "выбор, который мы сделаем, совпадал с нашими желаниями и взглядами". "Мы не один раз разочаровывались, и это невозможно допустить снова", - подчеркнул премьер.

В.Гройсман также отметил: "Как глава правительства я говорил, что моя главная задача перед первым туром - обеспечить стабильность в стране. Я повторю это и сейчас: для меня главное - обеспечить стабильность во время избирательной кампании и на будущее".

Теги: #гройсман #оценка #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:08 01.04.2019
В Минюсте напомнили о необходимости повторной регистрации избирателей, которые меняют место голосования

В Минюсте напомнили о необходимости повторной регистрации избирателей, которые меняют место голосования

01:29 01.04.2019
Полиция будет обеспечивать безопасность во время подсчета голосов всю ночь - Фацевич

Полиция будет обеспечивать безопасность во время подсчета голосов всю ночь - Фацевич

00:38 01.04.2019
На заграничном избирательном округе лидируют Порошенко и Зеленский –30,7% протоколов

На заграничном избирательном округе лидируют Порошенко и Зеленский –30,7% протоколов

00:37 01.04.2019
Явка на президентских выборах в Украине составила 63,48% - ЦИК

Явка на президентских выборах в Украине составила 63,48% - ЦИК

00:26 01.04.2019
В штабе Тимошенко получили данные почти 64% протоколов, их кандидат на втором месте

В штабе Тимошенко получили данные почти 64% протоколов, их кандидат на втором месте

00:00 01.04.2019
За неделю почти тысяча обращений о нарушениях прав избирателей поступила на "горячую" линию омбудсмена Денисовой

За неделю почти тысяча обращений о нарушениях прав избирателей поступила на "горячую" линию омбудсмена Денисовой

23:59 31.03.2019
Экзит-пол по заказу "1+1": Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента Украины

Экзит-пол по заказу "1+1": Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента Украины

23:13 31.03.2019
На выборах президента Украины проголосовали 63,52% избирателей по данным 187 округов из 199 - ЦИК

На выборах президента Украины проголосовали 63,52% избирателей по данным 187 округов из 199 - ЦИК

23:03 31.03.2019
Зеленский готов к дебатам с Порошенко

Зеленский готов к дебатам с Порошенко

22:58 31.03.2019
Практические все избирательные участки открылись и закрылись вовремя - ЦИК

Практические все избирательные участки открылись и закрылись вовремя - ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский и Порошенко набирают 29,5% и 17% – ЦИК обработала более 9% протоколов

В штабе Зеленского позитивно оценивают работу избиркомов

По результатам обработки 2,1% протоколов в лидерах остаются Зеленский и Порошенко

Большой договор между Украиной и РФ прекратил действие

ЯВКА НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В УКРАИНЕ СОСТАВИЛА 63,48% - ЦИК

ЦИК обработала 1,1% протоколов, лидеры - Зеленский и Порошенко

Гриценко подал жалобу в ЦИК на несвоевременную передачу окружкомами данных по явке избирателей

Зеленский до конца 2-го тура выборов хочет представить пятерку своей команды, фамилию премьера назвать сейчас не готов

ЦИК обработала 0,54% протоколов: лидируют Зеленский, Тимошенко и Порошенко

Зеленский заявил, что в случае протестов общества против его победы на выборах собирать палатки и Майданы не будет

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА