По результатам обработки 2,1% протоколов в лидерах остаются Зеленский и Порошенко

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 27,49% и 17,53% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 2,1% протоколов.

Согласно тем же данным, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 15,68% избирателей.

За кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 9,4%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 7,72%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 6,61%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,32%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 3,16%, от партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 2,05%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,81%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "УКРОП" Александра Шевченко – 0,57%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко – 0,21%.

Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,23% избирательных бюллетеней.