На заграничном избирательном округе лидируют Порошенко и Зеленский –30,7% протоколов

Действующий президент Украины Петр Порошенко опережает другого кандидата в президенты Владимира Зеленского в заграничном избирательном округе, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 30,69% протоколов.

В частности, за П.Порошенко проголосовали 36,6% избирателей, за В.Зеленского – 39,8%.

Кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали 8,08%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,39%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 4,78%, лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 4,49%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 2,8%, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 2,02%.

Остальных кандидатов поддержали менее 0,5% избирателей каждого.