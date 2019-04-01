Выборы2019

Выборы

00:26 01.04.2019

В штабе Тимошенко получили данные почти 64% протоколов, их кандидат на втором месте

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Центральный штаб кандидата в президенты, лидера партии "ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко получил данные параллельного подсчета голосов на основании 63,51% обработанных протоколов.

"У нас обработано 63,51% протоколов. И в результате этого мы имеем следующие результаты Зеленский 28,1%, Тимошенко 16,1%, Порошенко 15,2%", - сообщил представитель штаба, народный депутат Сергей Соболев на пресс-конференции в ночь на понедельник.

По его словам, обработка протоколов существенно замедлилась, и передача данных фактически приостановлена.

Вместе с тем, что Центральная избирательная комиссия длительное время не публиковала окончательные данные о явке избирателей, по мнению С.Соболева, свидетельствует о манипуляциях с количеством проголосовавших.

Как известно, команда Ю.Тимошенко ведет параллельный подсчет голосов избирателей на президентских выборах.

Теги: #тимошенко #выборы
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