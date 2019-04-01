Выборы2019

Выборы

00:00 01.04.2019

За неделю почти тысяча обращений о нарушениях прав избирателей поступила на "горячую" линию омбудсмена Денисовой

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В течение недели на "горячую" линию уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой поступило почти тысяча обращений касательно нарушений прав избирателей.

"Из них 719 на горячую линию, а электронной форме воспользовались 220 граждан. В свою очередь, в региональных представителей уполномоченного обратилось 107 заявителей", - написала Л.Денисова на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

По ее словам, главной проблемой граждан оказалось не включение их в избирательные списки и допущение в них неточностей.

Также Л.Денисова отметила, что вопросы реализации избирательного права гражданами, которые по состоянию здоровья не смогли прибыть на избирательный участок, составила 5% обращений.

Кроме того, по информации омбудсмена, отдельные избирательные участки были недоступны для лиц с инвалидностью.

"В частности, в одном из военных госпиталей города Луцка комнаты для голосования находились на втором этаже, и работникам медицинского учреждения приходилось самостоятельно поднимать лиц с инвалидностью к месту голосования", - отметила Л.Денисова.

Теги: #омбудсмен #выборы #жалобы
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