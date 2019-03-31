Экзит-пол по заказу "1+1": Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента Украины

Во второй тур выборов президента Украины выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, их поддержали в первом туре выборов соответственно 30,1% и 18,5% избирателей.

Об свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу телеканала "1+1" и обнародованного в виде инфографики в эфире канала в воскресенье поздно вечером.

По данным экзит-пола, у лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 14,0% голосов, кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали -9,7%, избирателей, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,1%.

Опрошено около 20 тысяч респондентов от 18 лет на 600 избирательных участках по всей Украины, кроме специальных заграничных участков и оккупированных территорий. Методика – личное интервью, теоретическая погрешность выборки - не более 0,7%.