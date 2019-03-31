Выборы2019

Выборы

23:59 31.03.2019

Экзит-пол по заказу "1+1": Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента Украины

1 мин читать

Во второй тур выборов президента Украины выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, их поддержали в первом туре выборов соответственно 30,1% и 18,5% избирателей.

Об свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу телеканала "1+1" и обнародованного в виде инфографики в эфире канала в воскресенье поздно вечером.

По данным экзит-пола, у лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 14,0% голосов, кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали -9,7%, избирателей, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,1%.

Опрошено около 20 тысяч респондентов от 18 лет на 600 избирательных участках по всей Украины, кроме специальных заграничных участков и оккупированных территорий. Методика – личное интервью, теоретическая погрешность выборки - не более 0,7%.

Теги: #экзитпол #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:54 01.04.2019
Гройсман о втором туре выборов президента: Ми неоднократно разочаровывались, нельзя это допустить снова

Гройсман о втором туре выборов президента: Ми неоднократно разочаровывались, нельзя это допустить снова

00:38 01.04.2019
На заграничном избирательном округе лидируют Порошенко и Зеленский –30,7% протоколов

На заграничном избирательном округе лидируют Порошенко и Зеленский –30,7% протоколов

00:37 01.04.2019
Явка на президентских выборах в Украине составила 63,48% - ЦИК

Явка на президентских выборах в Украине составила 63,48% - ЦИК

00:26 01.04.2019
В штабе Тимошенко получили данные почти 64% протоколов, их кандидат на втором месте

В штабе Тимошенко получили данные почти 64% протоколов, их кандидат на втором месте

00:00 01.04.2019
За неделю почти тысяча обращений о нарушениях прав избирателей поступила на "горячую" линию омбудсмена Денисовой

За неделю почти тысяча обращений о нарушениях прав избирателей поступила на "горячую" линию омбудсмена Денисовой

23:13 31.03.2019
На выборах президента Украины проголосовали 63,52% избирателей по данным 187 округов из 199 - ЦИК

На выборах президента Украины проголосовали 63,52% избирателей по данным 187 округов из 199 - ЦИК

23:03 31.03.2019
Зеленский готов к дебатам с Порошенко

Зеленский готов к дебатам с Порошенко

22:58 31.03.2019
Практические все избирательные участки открылись и закрылись вовремя - ЦИК

Практические все избирательные участки открылись и закрылись вовремя - ЦИК

22:57 31.03.2019
Выборы президента Украины состоялись без системных нарушений - глава ЦИК

Выборы президента Украины состоялись без системных нарушений - глава ЦИК

22:50 31.03.2019
Более 2,1тыс. сообщений о нарушениях на выборах поступило в полицию к 22:00 воскресенья, начато 39 производств – МВД Украины

Более 2,1тыс. сообщений о нарушениях на выборах поступило в полицию к 22:00 воскресенья, начато 39 производств – МВД Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

По результатам обработки 2,1% протоколов в лидерах остаются Зеленский и Порошенко

Большой договор между Украиной и РФ прекратил действие

ЯВКА НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В УКРАИНЕ СОСТАВИЛА 63,48% - ЦИК

ЦИК обработала 1,1% протоколов, лидеры - Зеленский и Порошенко

Гриценко подал жалобу в ЦИК на несвоевременную передачу окружкомами данных по явке избирателей

Зеленский до конца 2-го тура выборов хочет представить пятерку своей команды, фамилию премьера назвать сейчас не готов

ЦИК обработала 0,54% протоколов: лидируют Зеленский, Тимошенко и Порошенко

Зеленский заявил, что в случае протестов общества против его победы на выборах собирать палатки и Майданы не будет

Военнослужащие в зоне проведения ООС смогли проголосовать на выборах - ЦИК

Зеленский до конца второго тура выборов хочет представить пятерку своей команды

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА