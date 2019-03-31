Зеленский заявил, что в случае протестов общества против его победы на выборах собирать палатки и Майданы не будет

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что не намерен противодействовать украинцам и "собирать палатки и Майданы", если в случае его победы на президентских выборах часть общества выйдет на протесты.

"Я воевать с обществом не буду. Я собирать палатки и Майданы, чтобы защищать свою персону, если украинцы против меня, не буду. Жизнь важнее всего", - сказал В.Зеленский на брифинге в своём штабе в Киеве, отвечая на вопрос о том, какими будут его действия в случае, если после его избрания часть общества выйдет на протесты.