Выборы2019

Выборы

23:11 31.03.2019

Военнослужащие в зоне проведения ООС смогли проголосовать на выборах - ЦИК

1 мин читать

В Центральной избирательной комиссии Украины констатируют, что созданные специальные участки для голосования военнослужащих в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе позволили реализовать свое избирательное право украинским военнослужащим, выполняющим свой долг.

"Надлежащим образом работали 80 специальных участков, созданных для наших военнослужащих возле линии разграничения", - сказал на брифинге в воскресенье заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

При этом он выразил сожаление, что "наши защитники Jтечества не голосовали на взводных и ротных опорных пунктах", поскольку это не позволял закон.

Теги: #военнослужащие #голосование #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:49 31.03.2019
Тимошенко призвала соратников прийти к избиркомам для защиты результатов голосования

Тимошенко призвала соратников прийти к избиркомам для защиты результатов голосования

19:49 31.03.2019
Во Львове избиратель проголосовал и умер

Во Львове избиратель проголосовал и умер

18:11 31.03.2019
Боевики на Донбассе в день выборов обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов, потерь нет – ООС

Боевики на Донбассе в день выборов обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов, потерь нет – ООС

18:05 31.03.2019
Один из наибольших избирательных участков Украины за границей - в Праге, где зарегистрировано около 21,2 тыс. избирателей – СМИ

Один из наибольших избирательных участков Украины за границей - в Праге, где зарегистрировано около 21,2 тыс. избирателей – СМИ

17:31 31.03.2019
Проживающие в ОРДЛО украинцы приезжают голосовать на выборах президента Украины несмотря на давление "Л/ДНР" – Офис омбудсмена

Проживающие в ОРДЛО украинцы приезжают голосовать на выборах президента Украины несмотря на давление "Л/ДНР" – Офис омбудсмена

14:42 31.03.2019
Российские силовики опрашивают украинцев, следующих из Крыма

Российские силовики опрашивают украинцев, следующих из Крыма

14:16 31.03.2019
Жена кандидата в президенты Гриценко Мостовая есть в списке для голосования на своем участке - ЦИК

Жена кандидата в президенты Гриценко Мостовая есть в списке для голосования на своем участке - ЦИК

13:07 31.03.2019
Порошенко проголосовал на выборах президента в воскресенье в Киеве

Порошенко проголосовал на выборах президента в воскресенье в Киеве

12:48 31.03.2019
Яценюк вместе с супругой проголосовали на президентских выборах

Яценюк вместе с супругой проголосовали на президентских выборах

12:38 31.03.2019
Порошенко проголосовал на выборах президента в воскресенье в Киеве

Порошенко проголосовал на выборах президента в воскресенье в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК обработала 0,54% протоколов: лидируют Зеленский, Тимошенко и Порошенко

Зеленский заявил, что в случае протестов общества против его победы на выборах собирать палатки и Майданы не будет

На выборах президента Украины проголосовали 63,52% избирателей по данным 187 округов из 199 - ЦИК

Зеленский до конца второго тура выборов хочет представить пятерку своей команды

Национальный экзит-пол на 20:00: Во второй тур президентской гонки выходят Зеленский с 30,6% и Порошенко с 17,8%

Национальный экзит-пол на 20:00: Во второй тур президентской гонки выходят Зеленский с 30,6% и Порошенко с 17,8%

Зеленский на возможной встрече с Путиным спросил бы о компенсациях за военные действия на Донбассе и аннексию Крыма

Практические все избирательные участки открылись и закрылись вовремя - ЦИК

Зеленский ответил Порошенко на его слова о "марионетке Коломойского"

ЗЕЛЕНСКИЙ НА ВОЗМОЖНОЙ ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ СПРОСИЛ БЫ О КОМПЕНСАЦИЯХ ЗА ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ДОНБАССЕ И АННЕКСИЮ КРЫМА

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА