Военнослужащие в зоне проведения ООС смогли проголосовать на выборах - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии Украины констатируют, что созданные специальные участки для голосования военнослужащих в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе позволили реализовать свое избирательное право украинским военнослужащим, выполняющим свой долг.

"Надлежащим образом работали 80 специальных участков, созданных для наших военнослужащих возле линии разграничения", - сказал на брифинге в воскресенье заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

При этом он выразил сожаление, что "наши защитники Jтечества не голосовали на взводных и ротных опорных пунктах", поскольку это не позволял закон.