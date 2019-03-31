Национальный экзит-пол на 20:00: Во второй тур президентской гонки выходят Зеленский с 30,6% и Порошенко с 17,8%

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,6%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола по состоянию на 20:00.

Кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали 9,7% избирателей, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7,1%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,5%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,7%, кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул поддержали 4,0% .

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