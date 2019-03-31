Практические все избирательные участки открылись и закрылись вовремя - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии Украины отмечают, что практически все избирательные участки в день голосования на выборах президента Украины 31 марта открылись и закрылись вовремя.

"Практически все участки открылись вовремя, кроме нескольких. Так, на 8 участках возникли проблемы с бюллетенями из-за проставленного в них штампа "выбыл" напротив нескольких кандидатов", - сказал на брифинге в воскресенье заместитель главы ЦИК Украины Евгений Радченко.

По его словам, последний такой участок открылся в 11:40 воскресенья.

Е.Радченко отметил, что были проблемы со своевременным открытием участков из-за перевода часов с зимнего на летнее время.

Он также указал, что практически все участки на территории Украины закрылись вовремя и не было очередей. При этом были очереди на участках в Польше и Германии.