Экзит-полы обобщение: во второй тур проходят Зеленский и Порошенко

По итогам национального экзит-пола, организованного Центром Разумкова, фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии (КМИС), а также экзит-полов Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", телеканала "1+1" и телеканалов "112 Украина" и NewsOne в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Согласно данным национального экзит-пола, В.Зеленский набрал 30,4%, за ним следует П.Порошенко - 17,8%. При этом лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержали 14,2% избирателей.

У кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко – 9,8%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7,1%, в экс-главы СБУ Игоря Смешко – 6,4%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,8%, кандидата в президенты от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул поддержали 4,0%.

Согласно данным "112 Украина" и NewsОne, В.Зеленский набрал 30,7% голосов, П.Порошенко - 18,6%, Ю.Тимошенко – 13,9% голосов избирателей. Ю.Бойко поддержали 10,3% избирателей, А.Гриценко - 7,3%. И.Смешко выбрали 6,6% избирателей, О.Ляшко - 4,3%, А.Вилкула - 3,3%.

По результатам экзит-пола, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", за В.Зеленского отдали свой голос 29,25% избирателей, за П.Порошенко – 19,19%. В Ю.Тимошенко поддержка 13,75% избирателей, в Ю.Бойко - 9,24%, А.Гриценко поддержали 7,91% избирателей. При этом И.Смешко набрал 6,74%, О.Ляшко – 4,63%, А.Вилкул – 3,27%.

Согласно данным экзит-пола ТСН, за В.Зеленский проголосовали 30,1% избирателей, П.Порошенко - 18,5%, Ю.Тимошенко - 14,0%, Ю.Бойко 9,1%, А.Гриценко - 7,6%, И.Смешко - 6,6%, О.Ляшко - 5,0%, А.Вилкул - 3,7%.