В штабе Тимошенко призвали ЦИК обнародовать окончательную явку избирателей

В штабе кандидата на пост президента, лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко обеспокоены отсутствием на сайте Центральной избирательной комиссии окончательных данных по явке избирателей на президентских выборах.

"Деталь, которая вызывает у нас обеспокоенность... на сайте Центральной избирательной комиссии почему-то не опубликована окончательная явка", - сказал представитель штаба Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко на пресс-конференции в воскресенье вечером.

Он подчеркнул, что участки закрылись больше 2 часов назад.

"Мы обращаемся к Центральной избирательной комиссии: немедленно опубликовать явку по результатам анализа всех 199 округов", - сказал С.Власенко.

Согласно данным на сайте ЦИК, явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на момент завершения голосования в 20:00 воскресенья составила 63,48% по данным 172 избирательных округов из 199-х.