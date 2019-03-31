Более 2,1тыс. сообщений о нарушениях на выборах поступило в полицию к 22:00 воскресенья, начато 35 производств – МВД Украины

По состоянию на 22:00 воскресенья в Национальную полицию Украины поступило 2199 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе очередных выборов президента страны.

"По состоянию на 22:00 в полицию поступило 2199 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего в Днепропетровской области - 317, в городе Киеве - 278, Донецкой области - 215, Одесской - 200, Харьковской - 197, Полтавской – 101", - написала своей странице в соцсети Фейсбук заместитель директора департамента коммуникации МВД Украины Виктория Навроцкая.

В министерстве уточнили, что указанные факты связаны с: незаконной агитацией - 135; фотографированием бюллетеней - 129; подкупом избирателей - 45; повреждением бюллетеней - 34; ложным сообщением о минировании - 18; попыткой выноса бюллетеня с участка - 13.