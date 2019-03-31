Выборы2019

Выборы

22:26 31.03.2019

В штабе Тимошенко озвучили данные 29% протоколов УИК: Зеленский - 23,9%, Тимошенко - 18,06%, Порошенко - 14,74%

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В штабе кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко в телефонном режиме получили данные 29% протоколов с избирательных участков, сообщил член ее команды, народный депутат Сергей Соболев.

"Это результаты (получены - ИФ) 7 минут назад, которые наш штаб собрал по обзвону с протоколов, на которых стоят мокрые печати и все подписи членов участковых избирательных комиссий. По состоянию на это время мы имеем результаты 29% обработанных протоколов", - сообщил он на пресс-конференции в штабе Ю.Тимошенко в воскресенье вечером.

Согласно озвученным данным, кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский набирает 23,9%, Ю.Тимошенко - 18,06%, действующий глава государства Петра Порошенко - 14,74%.

Теги: #подсчет #тимошенко #выборы
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