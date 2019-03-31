За день голосования в харьковскую облполицию поступило 185 сообщений о нарушениях, открыто 3 уголовных производства

По состоянию 20:00 воскресенья, 31 марта, в полицию поступило 185 сообщений о нарушениях избирательного процесса на территории Харьковской области, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области.

"Открыто три уголовных производства по ч.1 ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса Украины. Указанные факты зафиксированы в Московском, Индустриальном и Основянском районах города Харькова", - говорится в сообщении.

Больше всего жалоб поступило на нарушения в списках (57) и фотографирование бюллетеней (33). Люди жаловались также на проведение незаконной агитации (14 заявлений), прописку посторонних лиц (11 заявлений) и порчу бюллетеней (5 заявлений).

Все указанные факты внесены в журнал учета заявлений и сообщений территориальных подразделений. Правоохранители проверяют информацию.