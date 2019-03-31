Штаб Зеленского продолжит следить за подсчетом голосов ввиду поступления сведений из регионов о фальсификациях

В штабе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского продолжат следить за подсчетом голосов во избежание фальсификаций, сообщил руководитель штаба Иван Баканов.

"Результаты обнадеживающие, но расслабляться рано. Впереди ещё подсчёт ЦИК и финальные результаты. К огромному сожалению, из регионов поступают сообщения о том, что фальсификации и определенные нарушения в ходе избирательной кампании были", - сказал он на брифинге в штабе в воскресенье в Киеве.

По словам И.Баканова, команда продолжит следить за подсчетом голосов.