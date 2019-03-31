Саакашвили призвал поддержать Зеленского

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал демократические силы поддержать кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

"Владимир Зеленский - следующий президент Украины! Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий. Сейчас поражение Порошенко и его клики - это потрясающий шанс для Украины", - написал М.Саакашвили на своей странице в Фейсбуке в воскресенье вечером.

Он также отметил, что партия "Рух Новых Сил" будет сражаться против фальсификаций и за победу на выборах В.Зеленского.