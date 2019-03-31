Гриценко: Я не при каких обстоятельствах не поддержу Порошенко и не могу говорить, чтобы голосовали за Зеленского

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявляет, что не при каких обстоятельствах не поддержит во втором туре кандидата в президенты Петра Порошенко, но также не может призывать голосовать за кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Я не хочу для страны еще 5 лет фальши, обмана, мародерства на крови, и поэтому я не при каких обстоятельствах не поддержу и не проголосую за Петра Порошенко. Я его очень хорошо знаю. Я также не могу говорить, чтобы голосовали или не голосовали за Владимира Зеленского", - сказал А.Гриценко в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

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