День голосования на выборах президента Украины прошел в целом спокойно – МВД

День голосования на выборах президента Украины в целом прошел спокойно, без серьезных правонарушений, полиция будет продолжать работу в усиленном режиме, отмечают в Министерстве внутренних дел.

"Меньшего количества правоохранителей на улицах городов не будет до завершения транспортировки протоколов", - сказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в воскресенье вечером на брифинге в Киеве.

По его словам, избирательные участки по Украине закрылись вовремя и без нарушений, в 20.40 закрылся последний избирательный участок.

"Резонансных событий не было… Задания (по обеспечению правопорядка – ИФ) были выполнены", - сказал в воскресенье вечером первый заместитель министра внутренних дел Украины Серей Яровой.

По его словам, личный состав МВД продолжать работать в усиленном режиме, будет обеспечена надлежащая охрана доставки бюллетеней.