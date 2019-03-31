Экс-глава Минфина Данилюк готов присоединиться к команде Зеленского в случае победы на выборах президента

Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк готов стать частью команды президента Владимира Зеленского в случае его победы на выборах.

"Я уже занимал неслабые должности, мне не нужна ещё одна "галочка" в резюме. Мне есть чем заняться в жизни. Все будет зависеть от того, какая будет команда. К сильной команде единомышленников я с удовольствием присоединюсь, и наш уровень доверия с Владимиром Зеленским это позволяет, но для этого я должен понимать, что именно такая команда (будет)", - сказал А.Данилюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

Он отметил, что хотел бы видеть возможность в следующие 4-5 лет посвятить время реформированию страны.

"Я уверен, что Владимир также хочет весь тот уровень доверия, который есть со стороны избирателей, конвертировать в реальные изменения, и чтобы скептики поняли, что эти стандартные подходы "зрада-перемога" не работают", - рассказал А.Данилюк.

Отвечая на вопрос, готов ли он поддержать В.Зеленского на парламентских выборах, в случае проигрыша на президентских, экс-министр отметил: "Я не закрываю никаких вариантов".

Говоря об отсутствии политического опыта у кандидата, а также опыта ведения переговоров с международными партнёрами, А.Данилюк отметил: "На начальном этапе - это определенный фактор. С этим фактором нужно работать. Если будет сильная внешнеполитическая команда, то я не вижу никаких проблем".

По его словам, важен также фактор доверия со стороны международных партнёров.

"Они не доверяют нынешней власти, поскольку многое из того, что они обещали, на самом деле не происходило. Успех переговоров зависит от нескольких факторов: опыта, конечно, понимания контекста, это можно компенсировать серьезной командой, и общего отношения. Нет этого багажа недоверия", - резюмировал он.

Как сообщалось, В.Зеленский на встрече с ведущими бизнес-ассоциациями интересовался их мнением по поводу возможного назначения в случае своей победы на выборах президента министром иностранных дел А.Данилюка, который с апреля 2016 года по июнь 2018 года возглавлял Министерство финансов.