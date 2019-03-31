В штабе Тимошенко заявляют об аномальной явке в Донецкой области и провокациях СБУ

Представитель штаба кандидатам в президенты Юлии Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявляет об аномально высокой явке избирателей в Донецкой области, а также провокациях Службы безопасности Украины против Ю.Тимошенко в этом регионе.

"Донецкая область… показала явку в четыре раза больше, чем это было в 2014 году", - сказал С.Власенко на пресс-конференции в штабе Ю.Тимошенко в воскресенье вечером.

Он назвал явку в Донецкой области "аномальной", отметив, что в Киеве также зафиксирована явка выше, чем на президентских выборах 2014 года.

Кроме того, парламентарий заявил, что в Донецкой области представители Службы безопасности Украины организовывают провокации против Ю.Тимошенко. "На территории Донецкой области аномально активно действует Служба безопасности Украины... Нашли неизвестного происхождения бюллетени якобы с отметкой в пользу Ю.Тимошенко", - сказал нардеп.

"В последние несколько часов люди, которые являются штатными сексотами СБУ, были задействованы в ряде провокаций, направленных на то, чтобы показать, что Батькивщина предпринимает попытки влиять на реальные результаты волеизъявления людей, проживающих на контролируемых Украиной территориях Донецкой области", - сказал С.Власенко.