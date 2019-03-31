Выборы2019

Выборы

21:25 31.03.2019

В штабе Тимошенко заявляют об аномальной явке в Донецкой области и провокациях СБУ

1 мин читать

Представитель штаба кандидатам в президенты Юлии Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявляет об аномально высокой явке избирателей в Донецкой области, а также провокациях Службы безопасности Украины против Ю.Тимошенко в этом регионе.

"Донецкая область… показала явку в четыре раза больше, чем это было в 2014 году", - сказал С.Власенко на пресс-конференции в штабе Ю.Тимошенко в воскресенье вечером.

Он назвал явку в Донецкой области "аномальной", отметив, что в Киеве также зафиксирована явка выше, чем на президентских выборах 2014 года.

Кроме того, парламентарий заявил, что в Донецкой области представители Службы безопасности Украины организовывают провокации против Ю.Тимошенко. "На территории Донецкой области аномально активно действует Служба безопасности Украины... Нашли неизвестного происхождения бюллетени якобы с отметкой в пользу Ю.Тимошенко", - сказал нардеп.

"В последние несколько часов люди, которые являются штатными сексотами СБУ, были задействованы в ряде провокаций, направленных на то, чтобы показать, что Батькивщина предпринимает попытки влиять на реальные результаты волеизъявления людей, проживающих на контролируемых Украиной территориях Донецкой области", - сказал С.Власенко.

Теги: #тимошенко #нарушения #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:53 31.03.2019
Порошенко: Украинцы сломали российский сценарий первого тура выборов, сделают это и во втором

Порошенко: Украинцы сломали российский сценарий первого тура выборов, сделают это и во втором

21:50 31.03.2019
Порошенко: Ключевым элементом второго тура выборов должны быть предвыборные дебаты

Порошенко: Ключевым элементом второго тура выборов должны быть предвыборные дебаты

21:49 31.03.2019
Явка по Харьковской области составила 62%, в облцентре голосовали активнее, чем в районах – КИУ

Явка по Харьковской области составила 62%, в облцентре голосовали активнее, чем в районах – КИУ

21:48 31.03.2019
На Харьковщине не зафиксировано существенных нарушений в день выборов - областной штаб Порошенко

На Харьковщине не зафиксировано существенных нарушений в день выборов - областной штаб Порошенко

21:48 31.03.2019
За день голосования в харьковскую облполицию поступило 185 сообщений о нарушениях, открыто 3 уголовных производства

За день голосования в харьковскую облполицию поступило 185 сообщений о нарушениях, открыто 3 уголовных производства

21:47 31.03.2019
На выборах президента Украины на 20:00 проголосовали 63,81% избирателей по данным 115 округов - ЦИК

На выборах президента Украины на 20:00 проголосовали 63,81% избирателей по данным 115 округов - ЦИК

21:45 31.03.2019
Гриценко: Я не при каких обстоятельствах не поддержу Порошенко и не могу говорить, чтобы голосовали за Зеленского

Гриценко: Я не при каких обстоятельствах не поддержу Порошенко и не могу говорить, чтобы голосовали за Зеленского

21:44 31.03.2019
Штаб Зеленского продолжит следить за подсчетом голосов ввиду поступления сведений из регионов о фальсификациях

Штаб Зеленского продолжит следить за подсчетом голосов ввиду поступления сведений из регионов о фальсификациях

21:42 31.03.2019
Полиция не допустит правонарушений у здания Центризбиркома – Князев

Полиция не допустит правонарушений у здания Центризбиркома – Князев

21:38 31.03.2019
Саакашвили призвал поддержать Зеленского

Саакашвили призвал поддержать Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

На выборах президента Украины на 20:00 проголосовали 63,81% избирателей по данным 83 округов - ЦИК

Порошенко: После второго тура выборов мы начинаем программу возвращения Донбасса и Крыма

Гриценко: Я не при каких обстоятельствах не поддержу Порошенко и не могу говорить, чтобы голосовали за Зеленского

День голосования на выборах президента Украины прошел в целом спокойно – МВД

Экс-глава Минфина Данилюк готов присоединиться к команде Зеленского в случае победы на выборах президента

Порошенко: Я с завтрашнего дня начинаю борьбу за победу во втором туре, Коломойскому мы не дадим никакого шанса

Голосование на выборах президента Украины на участке в Варшаве продлили минимум на полчаса – секретарь

Порошенко: Я с завтрашнего дня начинаю борьбу за победу во втором туре

Средняя явка на выборах превысит 66% - замглавы ЦИК Радченко

Вилкул заявляет о нарушениях и фальсификациях на выборах президента, намерен идти на выборы в Раду

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА