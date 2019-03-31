Средняя явка на выборах превысит 66% - замглавы ЦИК Радченко

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 21:00 составила 66%, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

"Поступила информация из 11 округов. Средняя явка составляет 66%, что дает основания надеяться, что она будет несколько выше по сравнению с 2014 годом", - сказал Е.Радченко в эфире телеканала "Украина" в воскресенье.

При этом он уточнил, что данные будут обновляться.

Как сообщалось, явка избирателей на президентских выборах в 2014 году составила 59,5%.