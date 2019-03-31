Вилкул заявляет о нарушениях и фальсификациях на выборах президента, намерен идти на выборы в Раду

Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявляет о серьезных нарушениях и фальсификациях в ходе президентских выборов, а также о намерении участвовать в парламентских выборах.

"…серьезные нарушения и фальсификации. Впереди тяжелая ночь. Мы работаем над защитой каждого голоса", - написал он на странице в Фейсбуке.

По его словам, согласно предварительным результатам выборов главы государства, "нас ждут очень серьезные испытания".

"У меня нет сомнения, в правильности нашего курса. Впереди еще парламентская кампания. И мы будем доносить свою программу, мы будем идти с программой к людям. Мир, высокие зарплаты, сильная экономика, безопасность – это то, за что мы боролись, боремся и будем бороться", - сказал А.Вилкул в своем штабе.

Он также заявил, что сделает официальное заявление после оглашения официальных результатов выборов президента.