Зеленский о поддержке во втором туре: мы ни с кем не ведем никакие переговоры

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявляет, что не ведет переговоров с другими политическими силами о поддержке во втором туре выборов.

"Мы ни с кем не ведем никакие переговоры, нам не о чем говорить со старой властью", - сказал он в эфире телеканала "1+1" в воскресенье вечером.

На вопрос, может ли он подтвердить информацию, что якобы лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко готова поддержать его во втором туре, если после парламентских выборов две их политсилы вместе создадут коалицию, В.Зеленский ответил, что никаких переговоров с Ю.Тимошенко и с ее штабом нет.

"Если ее избиратели нас поддержат – очень спасибо", - добавил он.

В.Зеленский еще раз подчеркнул, что предложений от политических сил не было, и на данный момент никакие переговоры не ведутся.