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21:06 31.03.2019

Зеленский и Порошенко проходят во второй тур президентских выборов в Украине - экзит-пол по заказу "112.Украина" и NewsOne (данные на 18.00)

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Зеленский и Порошенко проходят во второй тур президентских выборов в Украине - экзит-пол по заказу "112.Украина" и NewsOne (данные на 18.00)

Согласно данным экзит-пола, проведенного по заказу телеканалов "112 Украина" и NewsОne, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский с 30,7% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 18,6%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 13,9% голосов избирателей.

Согласно данным экзит-пола по состоянию на 18.00 воскресенья, обнародованным после завершения голосования в Украине, в первую пятерку кандидатов по уровню электоральной поддержки также вошли кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко – 10,3% голосов, а замыкает пятерку лидеров партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко с 7,3% голосов.

В топ-10 кандидатов также вошли: экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко с 6,6% голосов; лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, за которого проголосовали 4,3% избирателей; глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул с результатом в 3,3%; представитель партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский – с 2,0% голосов и кандидат от партии "Украинское объединение патриотов – "УКРОП" Александр Шевченко, которого выбрали 0,5% избирателей.

Согласно результатам опроса, за В.Зеленского больше всего избирателей проголосовало на востоке (42,4%) и юге (38,8%) Украины. Наименьшую поддержку ему оказали в западных областях (21,9%). При этом П.Порошенко наиболее популярен в Киеве (29%) и на западе Украины (26,5%).

Ю.Тимошенко, согласно данным экзит-пола, больше всего поддерживают в западных областях (18,4%). А у Ю.Бойко самая высокая поддержка на Донбассе (39,7%) и на юге Украины (20,3%).

Согласно данным экзит-пола, в Киеве голосование распределилось следующим образом: 29% избирателей отдали свой голос за П.Порошенко, 23,7% - за В.Зеленского, 13,3% - за Ю.Тимошенко, 10,3% - за И.Смешко, 9,6% - за А.Гриценко, 6,1% - за Ю.Бойко, 2,2% - за Р.Кошулинского, 1,8% - за А.Вилкула, 1,3% - за О.Ляшко и 0,2% - за Александра Шевченко.

Всеукраинский экзит-пол по заказу телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" проводили Институт социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и украинский центр "Социальный мониторинг".

По состоянию на 18.00 воскресенья всего было опрошено 26тыс. 548 человек, из них: 12,732 тыс. респондентов методом face to face, 13,816 тыс. респондентов - методом "тайного голосования". Статистическое отклонение результатов экзит-пола составляет 2,1% для лидеров рейтинга и не более 1,5% для других кандидатов.

Теги: #зеленский #порошенко #выборы #экзит #телеканалы #пол
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