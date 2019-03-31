20:02 31.03.2019

ЭКЗИТ-ПОЛ ТСН ПО ЗАКАЗУ 1+1: У ЗЕЛЕНСКОГО - 30,1% ГОЛОСОВ, У ПОРОШЕНКО - 18,5%, У ТИМОШЕНКО - 14,0%, У БОЙКО -9,1%, У ГРИЦЕНКО – 7,6,