ЭКЗИТ-ПОЛ ПО ЗАКАЗУ ТЕЛЕКАНАЛОВ "112.УКРАИНА" И NEWSONE (НА 18.00): ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 30,7%, ПОРОШЕНКО - 18,6%, ТИМОШЕНКО - 13,9%, БОЙКО – 10,3%, ГРИЦЕНКО – 7,3% ГОЛОСОВ

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента Украины – экзит-пол центра "Социс" (на 19.00)
Зеленский и Порошенко проходят во второй тур президентских выборов в Украине - экзит-пол по заказу "112.Украина" и NewsOne (данные на 18.00)
Зеленский и Порошенкло выходят во второй тур выборов президента Украины – экзит-пол ТСН по заказу "1+1"
Полиция Донетчины нашла брошенный автомобиль со свыше 550 бюллетенями с пометками напротив Ю.Тимошенко, в "Батькивщине" заявляют о провокации
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