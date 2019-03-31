Выборы2019

Выборы

20:00 31.03.2019

ЭКЗИТ-ПОЛ ПО ЗАКАЗУ ТЕЛЕКАНАЛОВ "112.УКРАИНА" И NEWSONE: ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 30,7%, ПОРОШЕНКО 18,6%, ТИМОШЕНКО 13,9% ГОЛОСОВ

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Теги: #молния
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20:16 31.03.2019
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20:07 31.03.2019
ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 29,25%, ПОРОШЕНКО - 19,19%, ТИМОШЕНКО - 13,75%, БОЙКО – 9,24%, ГРИЦЕНКО – 7,91% ГОЛОСОВ - ЭКЗИТ-ПОЛ ЦЕНТРА "СОЦИС" (НА 19.00)

ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 29,25%, ПОРОШЕНКО - 19,19%, ТИМОШЕНКО - 13,75%, БОЙКО – 9,24%, ГРИЦЕНКО – 7,91% ГОЛОСОВ - ЭКЗИТ-ПОЛ ЦЕНТРА "СОЦИС" (НА 19.00)

20:02 31.03.2019
ЭКЗИТ-ПОЛ ТСН ПО ЗАКАЗУ 1+1: У ЗЕЛЕНСКОГО - 30,1% ГОЛОСОВ, У ПОРОШЕНКО - 18,5%, У ТИМОШЕНКО - 14,0%, У БОЙКО -9,1%, У ГРИЦЕНКО – 7,6,

ЭКЗИТ-ПОЛ ТСН ПО ЗАКАЗУ 1+1: У ЗЕЛЕНСКОГО - 30,1% ГОЛОСОВ, У ПОРОШЕНКО - 18,5%, У ТИМОШЕНКО - 14,0%, У БОЙКО -9,1%, У ГРИЦЕНКО – 7,6,

20:01 31.03.2019
ЭКЗИТ-ПОЛ ПО ЗАКАЗУ ТЕЛЕКАНАЛОВ "112.УКРАИНА" И NEWSONE (НА 18.00): ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 30,7%, ПОРОШЕНКО - 18,6%, ТИМОШЕНКО - 13,9%, БОЙКО – 10,3%, ГРИЦЕНКО – 7,3% ГОЛОСОВ

ЭКЗИТ-ПОЛ ПО ЗАКАЗУ ТЕЛЕКАНАЛОВ "112.УКРАИНА" И NEWSONE (НА 18.00): ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 30,7%, ПОРОШЕНКО - 18,6%, ТИМОШЕНКО - 13,9%, БОЙКО – 10,3%, ГРИЦЕНКО – 7,3% ГОЛОСОВ

20:01 31.03.2019
ЭКЗИТ-ПОЛ ПО ЗАКАЗУ 1+1: У ЗЕЛЕНСКОГО – 30,1% ГОЛОСОВ, У ПОРОШЕНКО - 18,5%, У ТИМОШЕНКО – 14,0%,

ЭКЗИТ-ПОЛ ПО ЗАКАЗУ 1+1: У ЗЕЛЕНСКОГО – 30,1% ГОЛОСОВ, У ПОРОШЕНКО - 18,5%, У ТИМОШЕНКО – 14,0%,

20:00 31.03.2019
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗИТ-ПОЛ: ЗЕЛЕНСКИЙ ЛИДИРУЕТ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА С 30,4% ГОЛОСОВ, У ПОРОШЕНКО - 17,8%, У ТИМОШЕНКО - 14,2%

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗИТ-ПОЛ: ЗЕЛЕНСКИЙ ЛИДИРУЕТ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА С 30,4% ГОЛОСОВ, У ПОРОШЕНКО - 17,8%, У ТИМОШЕНКО - 14,2%

12:24 31.03.2019
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11:52 31.03.2019
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