Выборы2019

Выборы

19:34 31.03.2019

В штабе кандидата в президенты Гриценко заявляют о занижении ЦИК явки избирателей

1 мин читать

В штабе кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко утверждают, что Центральная избирательная комиссия занижает явку избирателей на президентских выборах.

"Явка, которую фиксирует ЦИК, высокая. Она больше на 5-7% по сравнению с прошлыми выборами, и вполне может побить рекорды предыдущих лет. Но есть уже первые факты занижения явки в ЦИК", - сказал заместитель руководителя штаба А.Гриценко по юридическим вопросам Николай Катеринчук на брифинге в воскресенье.

Он рассказал, что на ОИК №84 зафиксирована явка более 65 тыс. человек, в то же время ЦИК называет заниженную цифру примерно в 60 тыс.

"Это означает, что пошло указание провластным кандидатам сдерживать явку", - подчеркнул Н.Катеринчук.

По его словам, в округе №187 уже подписали протоколы, что является прямыми нарушением закона. Кроме того, в помещении одиннадцати ОИК (№№170, 30, 123, 128, 130, 134, 164, 94, 119, 208, 214) находятся работники Службы безопасности Украины, которые должны были покинуть участки 29 марта в полночь, а в 92 округе зафиксирован подкуп избирателей.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

Теги: #нарушения #выборы #гриценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:21 31.03.2019
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента Украины – экзит-пол центра "Социс" (на 19.00)

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента Украины – экзит-пол центра "Социс" (на 19.00)

20:20 31.03.2019
Национальный экзит-пол: Во второй тур президентской гонки выходят Зеленский и Порошенко

Национальный экзит-пол: Во второй тур президентской гонки выходят Зеленский и Порошенко

20:18 31.03.2019
Петренко заявил об отсутствии системных нарушений на выборах

Петренко заявил об отсутствии системных нарушений на выборах

20:12 31.03.2019
Во второй тур президентской гонки выходят Зеленский и Порошенко - Национальный экзит-пол

Во второй тур президентской гонки выходят Зеленский и Порошенко - Национальный экзит-пол

20:07 31.03.2019
Зеленский и Порошенкло выходят во второй тур выборов президента Украины – экзит-пол ТСН по заказу "1+1"

Зеленский и Порошенкло выходят во второй тур выборов президента Украины – экзит-пол ТСН по заказу "1+1"

20:06 31.03.2019
Штабы Тимошенко и Зеленского ведут переговоры об объединении во втором туре президентских выборов, утверждает Найем

Штабы Тимошенко и Зеленского ведут переговоры об объединении во втором туре президентских выборов, утверждает Найем

20:02 31.03.2019
Во второй тур президентской гонки выходят Зеленский и Порошенко - национальный экзит-пол

Во второй тур президентской гонки выходят Зеленский и Порошенко - национальный экзит-пол

19:49 31.03.2019
Во Львове избиратель проголосовал и умер

Во Львове избиратель проголосовал и умер

19:44 31.03.2019
Полиция Донетчины нашла брошенный автомобиль со свыше 550 бюллетенями с пометками напротив Ю.Тимошенко, в "Батькивщине" заявляют о провокации

Полиция Донетчины нашла брошенный автомобиль со свыше 550 бюллетенями с пометками напротив Ю.Тимошенко, в "Батькивщине" заявляют о провокации

19:27 31.03.2019
Имеющиеся у КИУ факты говорят об отсутствии тенденции подкупа избирателей в день выборов, заявляет Кошель

Имеющиеся у КИУ факты говорят об отсутствии тенденции подкупа избирателей в день выборов, заявляет Кошель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

Национальный экзит-пол: Во второй тур президентской гонки выходят Зеленский и Порошенко

В ШТАБЕ ТИМОШЕНКО СЧИТАЮТ ЭКЗИТ-ПОЛЫ МАНИПУЛЯТИВНЫМИ

Зеленский и Порошенко проходят во второй тур президентских выборов в Украине - экзит-пол по заказу "112.Украина" и NewsOne (данные на 18.00)

ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 29,25%, ПОРОШЕНКО - 19,19%, ТИМОШЕНКО - 13,75%, БОЙКО – 9,24%, ГРИЦЕНКО – 7,91% ГОЛОСОВ - ЭКЗИТ-ПОЛ ЦЕНТРА "СОЦИС" (НА 19.00)

ЭКЗИТ-ПОЛ ТСН ПО ЗАКАЗУ 1+1: У ЗЕЛЕНСКОГО - 30,1% ГОЛОСОВ, У ПОРОШЕНКО - 18,5%, У ТИМОШЕНКО - 14,0%, У БОЙКО -9,1%, У ГРИЦЕНКО – 7,6,

ЭКЗИТ-ПОЛ ПО ЗАКАЗУ ТЕЛЕКАНАЛОВ "112.УКРАИНА" И NEWSONE (НА 18.00): ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 30,7%, ПОРОШЕНКО - 18,6%, ТИМОШЕНКО - 13,9%, БОЙКО – 10,3%, ГРИЦЕНКО – 7,3% ГОЛОСОВ

ЭКЗИТ-ПОЛ ПО ЗАКАЗУ 1+1: У ЗЕЛЕНСКОГО – 30,1% ГОЛОСОВ, У ПОРОШЕНКО - 18,5%, У ТИМОШЕНКО – 14,0%,

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗИТ-ПОЛ: ЗЕЛЕНСКИЙ ЛИДИРУЕТ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА С 30,4% ГОЛОСОВ, У ПОРОШЕНКО - 17,8%, У ТИМОШЕНКО - 14,2%

ЭКЗИТ-ПОЛ ПО ЗАКАЗУ ТЕЛЕКАНАЛОВ "112.УКРАИНА" И NEWSONE: ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 30,7%, ПОРОШЕНКО 18,6%, ТИМОШЕНКО 13,9% ГОЛОСОВ

На выборах президента Украины к 16:00 проголосовали 49,8% избирателей – "Опора"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА