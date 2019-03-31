В штабе кандидата в президенты Гриценко заявляют о занижении ЦИК явки избирателей

В штабе кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко утверждают, что Центральная избирательная комиссия занижает явку избирателей на президентских выборах.

"Явка, которую фиксирует ЦИК, высокая. Она больше на 5-7% по сравнению с прошлыми выборами, и вполне может побить рекорды предыдущих лет. Но есть уже первые факты занижения явки в ЦИК", - сказал заместитель руководителя штаба А.Гриценко по юридическим вопросам Николай Катеринчук на брифинге в воскресенье.

Он рассказал, что на ОИК №84 зафиксирована явка более 65 тыс. человек, в то же время ЦИК называет заниженную цифру примерно в 60 тыс.

"Это означает, что пошло указание провластным кандидатам сдерживать явку", - подчеркнул Н.Катеринчук.

По его словам, в округе №187 уже подписали протоколы, что является прямыми нарушением закона. Кроме того, в помещении одиннадцати ОИК (№№170, 30, 123, 128, 130, 134, 164, 94, 119, 208, 214) находятся работники Службы безопасности Украины, которые должны были покинуть участки 29 марта в полночь, а в 92 округе зафиксирован подкуп избирателей.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.